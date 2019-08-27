لندن 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم باستعداد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مواصلة محادثات خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي حتى اللحظة الأخيرة قبل أن ينقضي الموعد النهائي في 31 أكتوبر، واتخاذ قرار الخروج دون اتفاق في ذلك اليوم نفسه إذا اقتضت الحاجة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يميل بالفعل لإبرام اتفاقات في اللحظة الأخيرة.وأبرزت الصحف تأكيد بوريس جونسون أن قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اتفقوا على ضرورة عدم السماح لإيران بحيازة سلاح نووي تحت أي ظرف، واستئناف المفاوضات بشأن إقلاعها عن سلوكها التخريبي بالمنطقة. ونقلت إعراب قادة مجموعة السبع عن القلق العميق إزاء ما يحدث في هونغ كونغ، ودعم قادة مجموعة السبع الاستقرار هناك، والإبقاء على الالتزام بمبدأ دولة واحدة ونظامان.وأبرزت الصحف إعلان المفوضية الأوروبية أن على بريطانيا تسديد فاتورة بقيمة 43 مليار يورو في إطار الوفاء بتعهداتها لدى الاتحاد الأوروبي حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من التكتل.وأشارت الصحف إلى إعلان جهاز الاستثمار الأجنبي الهولندي أن نحو 100 شركة دولية انتقلت من بريطانيا إلى هولندا منذ استفتاء بريكست في حزيران 2016، وأن نحو 325 شركة أخرى تبدي اهتمامها بالانتقال إلى هولندا في ظل الغموض المحيط بالخروج.وأفادت الصحف إلى استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزبين الجمهوري والديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، مشيرةً إلى بعض الصعوبات التي قد تواجه الرئيس الأمريكي في الانتخابات القادمة حيث لم تصل نسبة تأييده إلى 45 في المئة منذ أكثر من عامين.وأشارت الصحف إلى ظهور علامات انقسام داخل حركة طالبان بسبب محادثات السلام التي تجريها الحركة مع الولايات المتحدة.// انتهى //12:01ت م0054