تونس 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية اهتماماتها اليوم، بإحالة بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة على القضاء بتهم تزوير التزكيات الشعبية التي قدموها ضمن ملفات ترشحاتهم.وتناولت إعلان قوات الجيش الليبي السيطرة على بوابة "غوط الريح" على مشارف مدينة غريان غرب ليبيا خلال عملية عسكرية.وتحدثت صحف الثلاثاء عن إعلان الخارجية العراقية اتخاذها للإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة للتصدي لأي عمل يخرق سيادة العراق وسلامة أراضيه، على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية على مواقع داخل العراق.وأشارت في سياق آخر، إلى إعلان تركيا قرب دخول قواتها البرية إلى منطقة شرق الفرات في سوريا.وتطرقت صحف تونس إلى قمة الدول المصنعة السبعة التي انعقدت في فرنسا وأبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها من قبل الزعماء، بالإضافة إلى تأكيد مصادر في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي سيرفض التفاوض على اتفاق تجاري مع بريطانيا إذا تخلت حكومة لندن عن مشروع قانون" بريكسيت".// انتهى //12:06ت م0055