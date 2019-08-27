عمّان 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسأدان رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة اليوم، الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي على ملعب لكرة القدم في إحدى قرى جنوب مدينة كركوك بالعراق ، ما أسفر عن وقوع 6 ضحايا على الأقل وإصابة 10 آخرين.وأكد الطراونة في بيان صادر عن الاتحاد البرلماني العربي ، ضرورة تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية لمحاربة تلك الآفة الخطيرة واقتلاعها من جذورها.وأعرب عن وقوف الاتحاد البرلماني العربي ودعمه المطلق وتضامنه المستمر مع العراق في جهوده الاستثنائية لاجتثاث الإرهاب من جذوره ، والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي.// انتهى //12:07ت م0056