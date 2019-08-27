رام الله 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر مصادقة مجلس الوزراء الفلسطيني على استكمال أعمال مشاريع البنية التحتية في مختلف المحافظات الفلسطينية.وتناولت صحف الصباح إدانة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الهجمة الاستيطانية التي أعلنتها حكومة الاحتلال بمصادرة آلاف الدونمات لبناء مستوطنات جديدة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، لا سيما في مناطق: رام الله، وبيت لحم، ونابلس.وسلطت الصحف الضوء على إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية تأييد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للعدوان الذي شنه جيش الاحتلال على قطاع غزة، وعدد من الدول العربية (سوريا، ولبنان، والعراق)، وإجراءاتها الاستيطانية التعسفية، واعتداءاتها الاستفزازية بحق المواطنين بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.وتابعت صحف فلسطين هدم جرافات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل ومطعم في بيت جالا، ومصادقة حكومة الاحتلال على بناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "دوليف" المقامة على أراضي قرية الجانية غرب رام الله.وتحدثت صحف فلسطين عن تأكيدات رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أنه يجب تحميل إسرائيل المسؤولية عن خروقاتها المتواصلة للقرار 1701 منذ عام 2006، وكذلك يجب أن تتحمل مسؤولية الاعتداء الفاضح على ضاحية بيروت، مع علمها المسبق أن من شأن ذلك تهديد التوازن القائم الذي حافظ على أمن الحدود الدولية منذ 13 عامًا.// انتهى //12:18ت م0057