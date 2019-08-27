الرباط 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسأولت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي المعني بالتنمية في إفريقيا "تيكاد" التي تستضيفها اليابان بداية من يوم غد.وتناقلت الصحف تأكيد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حرصهما على أمن اليمن ووحدة وسلامة أراضيه، تحت قيادة الرئيس الشرعي لليمن، وتأكيدهما على مواصلة جهودهما السياسية والعسكرية والإغاثية والتنموية بمشاركة دول التحالف.كما اهتمت الصحف بفصول المعارك المستمرة في ليبيا، وأشارت إلى أن قوات المشير خليفة حفتر، تسعى لاستعادة منطقة الغريان التي كانت قد خسرتها في يونيه الماضي.وتابعت الصحف تطورات مسلسل الانتقال الديمقراطي في السودان، والدعوات لمساعدات دولية لدعم مسار المرحلة الانتقالية.دوليًا اهتمت الصحف بنتائج قمة مجموعة السبع في فرنسا، التي اختتمت على إيقاع مساعدات لإنقاذ غابة الأمازون التي تواجه حرائق مهولة.// انتهى //12:20ت م0058