أبها 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير 5 مشروعات مدرسية، سيتم الاستفادة منها مطلع العام الجاري بكلفة إجمالية بلغت 45305734 ريالاً، وذلك في إطار الخطة الرامية إلى تحسين بيئات التعلم وخفض نسبة المباني المستأجرة تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد.وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن الإدارة أنهت كافة الاستعدادات المتعلقة ببدء الدراسة، إذ تم تخصيص 1150 حافلة مدرسية لنقل 48429 طالباً وطالبة يدرسون في 814 مدرسة في كافة قطاعات التعليم بالمنطقة، مشيراً إلى أنه تم تجهيز 60 مدرسة للطفولة المبكرة موزعة على مكاتب التعليم، وتضم 126 فصلاً دراسياً، إضافةً إلى تمكين 114 من المعلمين والمعلمات المعينات حديثاً من العمل في مدارسهم بعد أن تلقوا التدريب اللازم خلال الأسبوع المنصرم من خلال حقائب تدريبية متخصصة، واعتماد البرنامج الخاص بالأسبوع التمهيدي، وتنفيذ برامج تدريبية للمشرفين التربويين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس.وأضاف الجوني : عملت الإدارة منذ وقت مبكر على توزيع أكثر من مليوني ونصف المليون مقرر دراسي وتسليمها لجميع المدارس، كما تم اعتماد صرف الميزانية التشغيلية لمدارس البنين والبنات خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجاري والبالغة 10,649,710 ريالات، مشيراً إلى أنه تم اعتماد ميزانية لنظافة مدارس التعليم بالمنطقة تجاوزت 14 مليون ريال، وجرى التعاقد مع 3 شركات متخصصة في مجال الصيانة تغطي جميع القطاعات والمدارس.// انتهى //12:21ت م0059