الباحة 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسافتتح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط ,أمس, "صالة الفنون الدائمة" بحديقة الحسام بمدينة الباحة .وأطلع الحضور على محتويات الصالة من الفنون التشكيلية كالرسم, والخط العربي, والتصوير, والنحت, والنقش, والنسيج.وأكد أمين منطقة الباحة خلال الافتتاح أن مبادرة تخصيص صالة دائمة للفنانين والفنانات بمنطقة الباحة تأتي تشجعياً من الأمانة للمبدعين والمبدعات، مشيداً بالجهود المبذولة من فناني المنطقة في تحسين المشهد الحضري، مقدماً شكره للمشرفة على المبادرة الفنانة نجوى الزهراني.// انتهى //12:24ت م0060