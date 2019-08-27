نجران 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسأطلق فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة نجران أمس، جناحه التوعوي الخاص لحماية حقوق المستهلك ، وذلك في مجمع نجران رويال سنتر.ويهدف إطلاق هذا الجناح إلى توعية الفرد المستهلك بحقوقه وواجباته في التعاملات التجارية على المستوى الفردي أو الجماعي، ورغبة الفرع بالوصول لأكبر شريحة في المجتمع بمختلف أطيافه.ودعا فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين لزيارة المعرض الذي يستمر لمدة أسبوع، حيث سيقوم العاملون على الجناح بالإجابة على مختلف استفسارات المستهلك فيما يتعلق بحقوقه وواجباته وكيفية الحفاظ عليها.// انتهى //12:50ت م0061