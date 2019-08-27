الرياض 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واستنظم غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية بالتعاون مع المعهد العقاري السعودي الاثنين القادم , في نادي الشيخ عبدالمحسن العبد المحسن السويلم للأعمال، تدريبًا عمليًّا لمناقشة "إستراتيجية المعهد العقاري والمناهج التدريبية"، وذلك للتعريف بآخر البرامج والمبادرات المقدمة من المعهد.وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة عائض الوبري أن التدريب سيسلط الضوء على إستراتيجية المعهد العقاري السعودي، بالإضافة إلى المسارات التدريبية المقترحة والمقارنات الدولية، علاوةً على برامج الدعم المقترحة، مشيرًا إلى أن المعهد يقدم مجموعة من الدورات المميزة التي تسهم في رفع المستوى المعرفي وتأهيل العاملين في السوق العقاري السعودي، موضحًا أن ذلك سينعكس على السوق من خلال خلق الفرص الوظيفية لأبناء الوطن.ودعا الوبري قطاع الأعمال من المهتمين في هذا الجانب، لحضور التدريب والاستفادة من الشروح التي سيقدمها مسؤولو المعهد.// انتهى //12:54ت م0063