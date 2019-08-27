الطائف 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسأزالت البلديات الفرعية بأمانة الطائف خلال الفترة الماضية من شهر ذو الحجة الجاري 30 تعديًا على الأراضي الحكومية، و 14 نوعًا من التعديات والإحداثات المختلفة بنطاق خدمات 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية في الطائف (شمال ، جنوب، شرق، غرب) والهدا والشفا والسيل الكبير والسيل الصغير وعشيرة والطائف الجديد والعطيف.كما أزالت مؤخرًا بلدية السيل الصغير تعديات غير نظامية على أراضي حكومية بطريق السيل الصغير ، شملت المخالفات إقامة شبوك للأغنام وغرف من الصفيح وخيام واشكال من التعديات المختلفة على الاراضي الحكومية.وأوضحت الأمانة أن الآليات قامت بإزالة التعديات المقامة كافة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم عودة المحدثين اليها مرة أخرى، كما سيّرت فرق رقابية لمتابعة التعديات والإحداثات بالمنطقة للحيلولة دون تحول التعديات إلى أمر واقع.وبينت الأمانة أن البلديات الفرعية كثفت جهودها الرقابية على الأراضي الحكومية البيضاء للقضاء على الإحداثات الغير نظامية، التي يستغل المحدثون أوقات خارج الدوام والإجازات للعمل على إنشاء التعديات والإحداثات المخالفة.// انتهى //14:09ت م0088