الجبيل 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسأطلقت الهيئة الملكية بالجبيل اليوم, أعمال الملتقى السنوي لمعهد اللغة الإنجليزية بعنوان "الاستثمار في رأس المال البشري", بمشاركة عدد من المختصين والمتحدثين في مجال تعليم اللغة الإنجليزية على الصعيدين المحلي والعالمي، الذي يستمر مدة يومين في مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.وأوضح مدير معهد اللغة الإنجليزية بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أنور الزهراني، أن الهيئة الملكية تبنت مند عام 1978م اللغة الإنجليزية كلغة أساسية للتعليم في جميع مؤسساتها التعليمية ما بعد المرحلة الثانوية بسبب الحاجة الملحة لمنهج مستقل لدراسات اللغة الإنجليزية.وأضاف أن معهد اللغة الإنجليزية الذي تأسس في عام 2016م صمم منهج لغة إنجليزية موحد لقطاع التعليم, وذلك لضمان الجودة وخدمة المجتمع بشكل أفضل، مبينًا أن المعهد أصبح من الرواد في تقديم اللغة الإنجليزية ومن أبرز المعاهد على مستوى المملكة العربية السعودية وعلى المستوى العالمي.بدوره, أكد المتحدث الرئيس للملتقى الدكتور طارق الياس، ضرورة التجديد والإبداع في طرق التعليم في ظل ثورة وسائل التواصل الاجتماعي لتلبية احتياجات هذا الجيل المتأثر بما يدور في وسائل التواصل.وشهدت الجلسة الأولى لأعمال الملتقى مناقشة عدة موضوعات وهي اللغويات التطبيقية البطيئة، تضمين التفكير النقدي والمهارات الحديثة الأخرى في الصفوف الدراسية، التحفيز بواسطة الشك وعدم التأكيد، اللغة الإنجليزية لغير المتحدثين بها والطلاقة الرقمية، اختبار التوفل عبر الأنترنت.واختتم اليوم الأول للملتقى بحلقة نقاش عن برامج اللغة الإنجليزية في السنوات التحضيرية في تعليم اللغة الإنجليزية وإطلاق الإمكانيات للمتعلمين السعوديين.// انتهى //14:10ت م0089