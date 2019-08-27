تبوك 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسعقدت لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بتبوك أمس، اجتماعها الأول برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة بدر بن محمد البلوي ، وبحضور أعضاء اللجنة.وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة بتبوك, اختيار نائبي للرئيس عبدالرحمن يوسف البوق وخلف فواز البلوي, بالإضافة إلى مناقشة عددًا من المواضيع التي تهم اللجنة.وأكد رئيس اللجنة البلوي أن لدى اللجنة العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي سيتم تحديدها ومناقشتها في الاجتماعات القادمة التي سوف تسهم في تطوير قطاع المقاولات بالمنطقة , معربًا عن شكره لأعضاء اللجنة على تلبية الدعوة وحضورهم.// انتهى //14:12ت م0090