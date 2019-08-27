نجران 26 ذو الحجة1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسنفذت الكلية التقنية بنجران ممثلة بمكتب التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي اليوم برنامج تهيئة الخريجين لسوق العمل لخريجي الفصل التدريبي الصيفي للعام 1439 / 1440هـ، وذلك بقاعة الأمير مشعل بالكلية.واستُهل برنامج تهيئة الخريجين بكلمة لمدير العلاقات العامة والإعلام وعضو هيئة التدريب علي بن عبدالله آل عتيق، هنأ فيها الخريجين بمناسبة إنهائهم فترة التدريب بالكلية وحصولهم على الشهادة الجامعية المتوسطة، حاثاً الخريجين المتفوقين على الاستفادة من المجالات المتاحة لهم لإكمال دراستهم الأكاديمية، و ضرورة استمرار الخريجين بالتواصل مع إدارة التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي للمتابعة في برنامج التنسيق الوظيفي، مشيراً إلى أهمية المواقع الإلكترونية في تيسير عملية البحث عن العمل، وفي مقدمتها موقع تقني المتخصص في توفير بيانات خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بكافة تخصصاته وربط الخريجين بالوظائف بكل يسر وسهولة.بدوره قدم رئيس مكتب التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي محمد آل كليب، عرضاً عن كيفية إعداد السيرة الذاتية والاستعداد للمقابلة الشخصية وطريقة تجازوها وأهمية المقابلة الشخصية، والمهارات اللازمة المكتسبة لتجاوزها.عقب ذلك قدم مدير فرع معهد ريادة للإعمال الوطني صالح آل سدران، شرحاً مفصلاً للتعريف بالمعهد وطريقة دعمه للراغبين في إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة وآلية التقديم وطريقة الحصول الدعم المادي من الجهات الداعمة لريادة الأعمال.// انتهى //14:13ت م0091