تبوك 26 ذو الحجة1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واساختتمت جمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية أمس، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية واللجنة التنسيقية بهيئة المهندسين السعوديين، دورة تدريبية بعنوان " الوعي المالي ومهارات الادخار ", بحضور 50 مشاركة، وذلك بقاعة التدريب بمقر الجمعية.وتأتي هذه الدورة ضمن حزمة من الدورات المجانية الموجهة للجنسين، وتهدف إلى اكسابهم المهارات وتنمية القدرات التي تفيد المشاركين علميًا وعمليًا في مختلف المجالات.وشملت الدورة على عدة محاور منها: تعريف المشاركين برؤية المملكة 2030 ونظرتها للتنمية المستدامة, وأنماط التفكير المالي بالإضافة إلى نماذج من تحقيق الأهداف وموازنة الدخل والمصروفات وصور ونماذج للادخار .// انتهى //14:20ت م0095