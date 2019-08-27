حفر الباطن 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ ‫حفر الباطن، اليوم، أبناء جمعية رعاية الأيتام بالمحافظة " تراؤف" الفائزين بالمركز الأول في الأولمبياد الوطني الثاني لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة، والحاصلين على راية الأولمبياد، ودرع سمو أمير منطقة عسير للتميز للعام الثاني على التوالي.وقدم سمو محافظ حفر الباطن، شكره لجمعية الأيتام على ما تقدمه من عمل مميز على مستوى المملكة، متمنياً لهم التوفيق.// انتهى//14:21ت م0096