الوجه 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسكثفت بلدية محافظة الوجه جولاتها التفتيشية والرقابية, شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمحلات التجارية، والبوفيهات والمطاعم, وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم, والمحال التجارية والبوفيهات.وأسفرت الجولات التفتيشية التي بلغت 115 محلًا عن مصادرة 38 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 3 محلات تجارية، وسُجلت 3 مخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.وأكد رئيس البلدية المهندس محمود بن عبدالله العطوي أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة.// انتهى //14:22ت م0097