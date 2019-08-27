بيروت 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.16% أي ما يعادل 1 نقطة، ليقفل عند مستوى 801.72 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 15 ألفاً و977 سهماً، بقيمة 437 ألفاً و886 دولاراً، نفذت من خلال 10 صفقات.كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و917 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و930 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //15:35ت م0134