اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على انخفاض بنسبة 0.16 %
الثلاثاء 1440/12/26 هـ الموافق 2019/08/27 م واس
بيروت 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.16% أي ما يعادل 1 نقطة، ليقفل عند مستوى 801.72 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 15 ألفاً و977 سهماً، بقيمة 437 ألفاً و886 دولاراً، نفذت من خلال 10 صفقات.
كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و917 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و930 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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15:35ت م
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