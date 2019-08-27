الدمام 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن ما حققته المالية العامة للدولة من ارتفاع في الإيرادات غير النفطية، وتحسن في مستويات كفاءة الإنفاق، وترشيد النفقات غير الضرورية , تحقق بفضل الله ثم بفضل الرؤية الحكيمة التي يقود تنفيذها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله".جاء ذلك خلال لقاء سموه، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم , مدير عام فرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية إبراهيم بن محمد الرشودي، مبيناً سموه أن منظومة العمل الحكومي لابد أن تواصل التنسيق فيما بينها، وصولاً إلى التكامل فيما بينها لتحقيق رؤية المملكة ومستهدفاتها.واطلع سموه على تقرير موجز عن موسم "خرص التمور" وجمع زكاة التمور الذي نفذه فرع الوزارة، في محافظتي الأحساء والقطيف، مؤكداً سموه أن تطبيق شرع الله هو ما قامت عليه هذه الدولة، وستواصل تطبيق الشرع المطهر الحنيف في كافة المسائل، ومنها مسألة الزكاة التي تستوجب كل الرعاية والاهتمام من القائمين عليها، والحرص على تحقيق المقصد الشرعي منها.وشدّد سموه على ضرورة تكثيف الجهود التوعوية بشأن عمليات الخرص، والحرص على التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق الهدف من برنامج "خرص التمور"، والاستفادة من التقنية في تنفيذ عمليات الخرص، معبراً سموه عن تقديره لكافة الجهود التي قامت بها اللجان المعنية، متمنياً سموه لمنسوبي الوزارة التوفيق.من جانبه، نوه الرشودي، بالتوجيهات السديدة لسمو أمير المنطقة الشرقية، ومتابعته الحثيثة لأعمال لجان خرص التمور، مبيناً أن الفرع وبتوجيهات من سمو أمير المنطقة الشرقية نفذ عددا من الورش التعريفية بالبرنامج، شملت المسائل الفقهية ذات الصلة، والعمليات الميدانية، مشيراً إلى أن هذه الورش نفذت بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة للري بالأحساء، والجهات الأهلية المعنية، موضحاً أن عدد اللجان بلغ 33 لجنة بين محافظتي الأحساء والقطيف، شملت عملياتها أكثر من 5 آلاف مزرعة، فيما بلغ عدد المشاركين في اللجان أكثر من 130 مشاركاً.// انتهى//15:36ت م0135