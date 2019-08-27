عام / لجنة الجودة بالمكتب التعاوني في الوجه تعقد اجتماعها الأول
الثلاثاء 1440/12/26 هـ الموافق 2019/08/27 م واس
الوجه 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس
عقدت لجنة الجودة في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة الوجه ، مساء أمس اجتماعها الأول لمتابعة الخطط الإستراتيجية للمكتب للعام الهجري 1441هـ، بحضور مدير المكتب التعاوني محمد بن سالم فتوح ورئيس لجنة الجودة المهندس محمد بن عبدالله الوابصي وأعضاء اللجنة .
وأوضح مدير المكتب أن الهدف من الاجتماع هو وضع الخطط الإستراتيجية للعام الهجري 1441هـ ، حيث إن دراسة الخطط تعقد كل ربع سنة لمتابعة سير العمل بالمكتب وما تم إنجازه من خطط وأهداف لتحسين العمل وتطويره بالمكتب .
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