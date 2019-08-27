الوجه 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس‏عقدت لجنة الجودة في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة الوجه ، مساء أمس اجتماعها الأول لمتابعة الخطط الإستراتيجية للمكتب للعام الهجري 1441هـ، بحضور مدير المكتب التعاوني محمد بن سالم فتوح ورئيس لجنة الجودة المهندس محمد بن عبدالله الوابصي وأعضاء اللجنة .‏وأوضح مدير المكتب أن الهدف من الاجتماع هو وضع الخطط الإستراتيجية للعام الهجري 1441هـ ، حيث إن دراسة الخطط تعقد كل ربع سنة لمتابعة سير العمل بالمكتب وما تم إنجازه من خطط وأهداف لتحسين العمل وتطويره بالمكتب .//انتهى//15:38ت م0136