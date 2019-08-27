حفر الباطن 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسعقد مدير إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن عايض بن نافع الرحيلي ومدير الدفاع المدني بالمحافظة العقيد عبد الهادي الكناني اليوم ، لقاءً حول انطلاق حملة السلامة في المنشآت التعليمية .وأشاد الرحيلي بالتعاون المستمر والمثمر مع الدفاع المدني ، منوهاً بأهمية توفير وسائل السلامة للمنشآت التعليمية من أجل سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم في بيئة تعليمية آمنة من أي أخطار.من جهته أوضح مدير إدارة الدفاع المدني أن الحملة مستمرة في زيارة المنشآت التعليمية ، للتأكيد على توفير وسائل السلامة في جميع المنشآت التعليمية الحكومي والأهلي ، منوهاً بتضافر الجهود في توفير بيئة تعليمية آمنه واستمرار التدريب وتنفيذ خطط الإخلاء الافتراضية.بدوره أشاد مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم حفر الباطن منديل بن سعود الحربي بالدور التعاوني والتشاركي مع الدفاع المدني طوال العام الدراسي في العديد من مجالات الأمن والسلامة.// انتهى //15:39ت م0137