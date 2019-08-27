مكة المكرمة 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسشاركت جامعة أم القرى في ملتقى ومعرض الحج والعمرة الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة خلال الفترة ٢٥-٢٧ ذي الحجة ١٤٤٠هـ، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، وذلك بمركز جدة للمؤتمرات والمعارض.وبين معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، أن مشاركة الجامعة في الملتقى والمعرض المصاحب تميزت بما جرى تقديمه من خدمات جليلة لحجاج وعمار وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، في الجوانب البحثية والاستشارية التي تتعلق بمنظومتي الحج والعمرة، إضافة إلى البرامج التدريبية والتطوعية والخدمات اللوجستية.وثمن معاليه الدعم والعناية التي تحظى بها جامعة أم القرى من قبل القيادة الرشيدة لمنظومة الخدمات التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن الجامعة من خلال رسالتها المجتمعية تجاه خدمة الحج والعمرة عملت على إجراء ٤٢ دراسة وبرنامج بحثي خلال موسم حج ١٤٤٠هـ، وجندت ١١٠٠ طالب وطالبة كمتطوعين في الجانب الصحي، والترجمة وتوعية الحجاج.وأكد المشرف على جناح الجامعة عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور علي الشاعري أن مشاركة الجامعة جاءت على مستوى جهات الجامعة كافة التي عملت في خدمة الحج والعمرة، ومنها : معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، والكليات الطبية المشاركة في التطوع الصحي، والمركز الإعلامي ، وشركة وادي مكة للتقنية، علاوة على واحة أم القرى للاستشارات.// انتهى //15:40ت م0139