الدمام 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واستواصل بلدية صفوى الحملة الرقابية التي تستهدف المحلات التجارية التي أسفرت عن مصادرة وإتلاف 480 كغم من اللحوم والفواكه والخضروات والتمور الفاسدة في مدينة صفوى وقراها.وأوضح رئيس بلدية القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن الجولات الرقابية تهدف للتأكد من تطبيق المحلات التجارية للاشتراطات البلدية والصحية وتطبيق الأنظمة والتعليمات، داعياً في الوقت نفسه إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز (940).//انتهى//15:42ت م0141