الرياض 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية ووزير شؤون التنمية الدولية البريطانية الدكتور أندرو موريسون، بحضور السفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس و السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون.وأطلع الدكتور الربيعة الوزير البريطاني على ما قدمه المركز من مشاريع إنسانية للمنكوبين والمحتاجين في العالم التي وصلت حتى الآن 1050 مشروعًا خصص معظمها للشعب اليمني الشقيق، نفذت بالتعاون مع الشركاء المحليين ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة.وناقش الجانبان عددًا من الموضوعات المهمة في مجال العمل الإنساني والتنموي وسبل تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات بينهما.وأعرب أندرو موريسون عن إعجابه الكبير بالأداء المهني المميز للمركز وتقديمه المساعدات للدول والشعوب المحتاجة في كافة دول العالم دون أدنى تمييز.//انتهى//15:43ت م0142