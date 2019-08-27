عام / اجتماعي / مركز الأمير نايف لغسيل الكلى ببيروت يقدم العلاج لـ 104 مرضى بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
الثلاثاء 1440/12/26 هـ الموافق 2019/08/27 م واس
بيروت 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس
بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية , قدم مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله - لغسيل الكلى بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية بيروت , خدماته العلاجية لـ 104 مرضى بواقع 271 جلسة خلال الأسبوع الماضي.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للمرضى والمصابين في الجمهورية اللبنانية.
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15:44ت م
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