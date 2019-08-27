بيروت 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية , قدم مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله - لغسيل الكلى بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية بيروت , خدماته العلاجية لـ 104 مرضى بواقع 271 جلسة خلال الأسبوع الماضي.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للمرضى والمصابين في الجمهورية اللبنانية.// انتهى //15:44ت م0143