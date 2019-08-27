المنامة 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,536.99 نقطة بارتفاع قدره 6.25 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 748.91 نقطة بارتفاع قدره 6.77 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 5 ملايين و277 ألفًا و656 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 975 ألفا و830 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 77 صفقة.// انتهى //15:44ت م0144