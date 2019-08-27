تبوك 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسعقد المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك أمس، اجتماعه الخمسين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عطية بن محمد الضيوفي , وحضور أعضائه، وذلك بمقر المجلس بمدينة تبوك.‏وبدأ المجلس اجتماعه بمناقشة عدة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى الاقتراحات المقدمة من أعضاء المجلس بخصوص إزالة الجزيرة الوسطية بطريق أبي بكر الصديق الفاصل بين حيي الورود والمروج.وقرر المجلس تشكيل لجنة للسلامة المرورية من المجلس البلدي لرصد التقاطعات ومخارج ومداخل بعض الطرق التي تشكل خطراً على السلامة المرورية لرفعها للأمانة، كما ناقش المجلس حاجة شوارع الأحياء الجنوبية للصيانة والسفلتة , وحاجة حي آخر لدمج التيار الكهربائي.// انتهى //15:47ت م0148