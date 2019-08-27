القاهرة 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسواصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة باستمرار عمليات البيع لجني الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية فيما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء.وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 1ر753 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو ملياري جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين، وصفقات نقل ملكية بقيمة مليار جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي اكس 30" بنسبة 05ر0 % ليبلغ مستوى 5ر14283 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس70" بنحو 08ر0 % ليبلغ مستوى 13ر544 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا استقرارًا عند مستوى 08ر1427 نقطة.// انتهى //16:26ت م0168