الرياض 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واستواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استقبال طلبات الراغبين في المشاركة بورشة عمل كود بناء المساجد بالمملكة التسجيل عبر الرابط : https://www.moia.gov.sa/Pages/workshop.aspx، التي تنطلق يوم غد الأربعاء وتستمر لمدة يومين بفندق الماريوت بالرياض، برعاية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومشاركة عدد من الوزراء وأمناء المناطق والأكاديميين والمختصين بعمارة المساجد بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.فيما شهد اليوم الأول من إطلاق الرابط الخاص بالتسجيل إقبالا كبيرا من مختلف المهتمين والمهتمات في مجال عمارة المساجد على التسجيل بالورشة والاستفادة مما يعرض فيها عبر جلسات العمل من معلومات وبيانات قيمة تعنى بعمارة المساجد، حيث حرصت الوزارة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستفيدين .// انتهى //16:34ت م0169