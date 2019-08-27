الزلفي 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسدشن محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي أمس, فعاليات مهرجان الزلفي للتمور النادرة, الذي تنظمه الجمعية التعاونية متعددة الأغراض، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد بن عبدالعزيز الفراج ومديري القطاعات الحكومية بالمحافظة.واطلع المحافظ خلال جولته على المعارض المصاحبة لفعاليات المهرجان المقام في مقره على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز, والتقى بالمزارعين والباعة والتجار.ونوه المشرف العام على المهرجان رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الدكتور حمد البدر خلال الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة, بدعم ومتابعة محافظ الزلفي للمهرجان منذ بدايته كفكرة, مشيداً بدور الجهات المشاركة والداعمين والمنتجين.وبين أن المهرجان يعد الأول من نوعه في المملكة من خلال عرضه لعدد من الأصناف النادرة ذات الجودة والمذاق المختلف , حيث يهدف إلى التعريف بهذه الأصناف والسعي إلى تنميتها عن طريق الأنسجة.بعد ذلك كرم محافظ الزلفي الجهات المشاركة والداعمين والجمعيات التعاونية والأهلية والمنتجين, ثم قدم المشرف العام على المهرجان, لمحافظ الزلفي درعاً تذكارياً لدعمه للمهرجان وبرامج الجمعية.// انتهى //16:37ت م0170