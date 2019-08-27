المدينة المنورة 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسشارك عدد من الجهات الأهلية بالمدينة المنورة في مبادرة "ليش نجازف" التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, بحضور معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو.وقدمت الجهات المشاركة عددًا من العروض المتنوعة تضمنت تقديم خصومات لعملائها ومنح عدد من الدورات والجوائز للمتفاعلين مع الحملة.وأوضح المشرف على المبادرة مدير الإدارة العامة للسلامة العقيد الدكتور خالد العتيبي, أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الوقائي, وتعزيز ونشر ثقافة السلامة في المجتمع.ولفت العقيد العتيبي الانتباه إلى مخاطر المجازفة وبعض السلوكيات الخاطئة, واستثارة الوعي لدى الأسر للقيام بدورهم حيال هذه السلوكيات، مُشيرًا إلى أن مشاركة الجهات من القطاع الخاص يأتي إيمانًا منهم بأهمية التوعية ودورهم في المشاركات المجتمعية الهادفة, مفيدًا أن هناك العديد من الأنشطة والبرامج المصاحبة لهذه الحملة التي ستستمر بعون الله تعالى لمدة ثلاثة أشهر.// انتهى //16:40ت م0171