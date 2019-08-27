الزلفي 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسالتقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي, مدير إدارة التعليم بالمحافظة محمد بن عبدالله الطريقي والوفد المرافق له.واطلع المحافظ على التقرير الخاص بمشروع الطفولة المبكرة للعام الدراسي 1441 هـ ، واستمع لشرح وافٍ عن آلية تنفيذه في مرحلته الأولى والخطط التي تنفذ بهذا الخصوص.من جهته أوضح الطريقي أنه تم اعتماد مدارس الطفولة المبكرة في مرحلتها الأولى في خمس مدارس هي (الروضة العاشرة والروضة الثانية والروضة الثامنة عشرة والابتدائية الثالثة وابتدائية الروضة) بحيث تبدأ الدراسة في هذه المدارس ابتداءً من الفصل الدراسي الأول لهذا العام.// انتهى //16:41ت م0172