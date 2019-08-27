ماناغوا 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسسلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شحنة من التمور تزن 260 طنًا لبرنامج الغذاء العالمي لتوزيعها على المحتاجين في جمهورية نيكاراجوا، وذلك في مقر وزارة التعليم بالعاصمة ماناغوا.وأشاد المسؤولون في نيكاراجوا بالمساعدات الإنسانية و الإغاثية التي تقدمها حكومة المملكة بقيادة ‏خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لبلادهم، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة.حضر التسليم وزيرة تعليم جمهورية نيكاراجوا، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون التعليمية، ومديرة مكتب برنامج الغذاء العالمي، ومندوب سفارة المملكة في المكسيك، ومندوب وزارة المالية السعودية، وفريق المركز.// انتهى //17:06ت م0175