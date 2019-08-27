الدوادمي 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسأنهت إدارة التعليم في محافظة الدوادمي توزيع وترحيل جميع المقررات الدراسية على جميع مدارس البنين والبنات بمختلف المراحل الدراسية على مستوى مدارس المحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها.وأوضح مدير التعليم في المحافظة عبدالله بن حمد السبيعي أن الإدارة حرصت على ترحيل المقررات الدراسية منذ وقت مبكر من خلال خطة زمنية محددة ومجدولة لتسليم المقررات لجميع المدارس بالمحافظة والمكاتب التعليمية في وقتها المحدد بالتنسيق مع قادة وقائدات المدارس ومديري المكاتب التعليمية لضمان وصول تلك المقررات، من أجل تسليم الطلاب والطالبات مقرراتهم الدراسية في اليوم الأول من بداية العام الدراسي لضمان بداية جادة ومتميزة للعام الجديد.ونوه بجهود العاملين في قسم المستودعات بالإدارة لحسن التنظيم ومتابعة عملية الترحيل والتسليم.// انتهى //17:19ت م0176