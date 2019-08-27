نيويورك 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واساستهلت الأسهم الأمريكية اليوم على ارتفاع، فيما تراود المستثمرون الآمال بحل الخلاف التجاري القائم منذ فترة طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم رغم رسائل متباينة من الجانبين.وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي إلى 115.63 نقطة بما يعادل 0.45 بالمئة ليصل إلى 26014.46 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 14.76 نقطة أو 0.51 بالمئة مسجلا 2893.14 نقطة، وتقدم مؤشر "ناسداك" المجمع 55.05 نقطة أو 0.7 بالمئة ليصل إلى 7908.78 نقطة.// انتهى //17:20ت م0177