بيروت 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واساستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم في بيروت قائد القوات الدولية (اليونيفيل) العاملة في الجنوب اللبناني الجنرال ستيفانو ديل كول.وجرى خلال اللقاء بحث التطورات التي شهدها لبنان في الأيام الماضية، والأوضاع في منطقة، إضافة إلى مناقشة عمل القوات الدولية في الجنوب اللبناني والمهمات التي تقوم بها.// انتهى //17:21ت م0180