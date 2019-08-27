سكاكا 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسعُقد بمحافظة القريات اليوم اللقاء الأول لقادة المدارس بتعليم المحافظة , الذي نظمه قسم الإشراف التربوي بحضور مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي والقيادات التعليمية بالمحافظة.وبدأ اللقاء بكلمة للمساعد للشؤون التعليمية مشعل بن محمد الحواس رحب خلالها بالقادة مبيناً دورهم في قيادة مدارسهم وتجاوز الصعوبات، ثم شاهد الحضور عرضا مرئيا وكلمة للمساعد للشؤون المدرسية محمد بن ثابت الزايدي استعرض خلالها التجهيزات المدرسية وأساليب سد الاحتياج من المعلمين والتعامل مع الرجيع وأهمية العناية بالصحة المدرسية والعناية بالطلاب, ثم قدمت مشاركة لقسم الاختبارات والقبول قدمها منور فياض النصيري ومشاركة أخرى لقسم رعاية المستفيدين قدمها فهد سالم الشراري , بعد ذلك عقد مدير التعليم الدكتور محمد الثبيتي لقاء مفتوحا مع قادة المدارس تحدث فيه عن أهمية البداية الجادة للعام الدراسي والاستعداد ودور القيادة المدرسية في رعاية العملية التعليمية والطلبة ومساعدة المعلمين لتحقيق النواتج التعليمية.بعدها استمع الدكتور الثبيتي لمداخلات قادة المدارس ومشاركاتهم والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم , ثم ختم اللقاء بشكر قادة المدارس على جهودهم وحثهم لبذل المزيد من الجهود لتحقيق رؤية تعليم القريات بتحقيق تعليم ذي جودة عالية قادر على مواجهة التحديات المستقبلية .//انتهى//17:27ت م0181