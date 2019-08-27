هروب 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسرأس محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبدة، اليوم، الاجتماع التحضيري للجنة المشرفة على احتفالات المحافظة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واستعراض الخطط والبرامج المعدة من قبل مختلف الجهات الحكومية للاحتفاء بالمناسبة، بما يتناسب ومكانتها الوطنية الكبيرة في نفوس أبناء وبنات الوطن الغالي.كما جرى استعراض برامج الحفل وتعزيز التعاون من خلال مشاركة كافة الإدارات والجهات الحكومية والمؤسسات بالمحافظة وبالتعاون مع الأهالي، إضافة لبحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واتخاذ القرارات اللازمة حيالها.وأكد محافظ هروب أهمية إبراز ما تشهده المحافظة من تطور في كافة المجالات في ظل الدعم غير المحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //18:25ت م0191