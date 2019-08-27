ظهران الجنوب 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسأنهت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة ممثلة في إدارة المستودعات المركزية توزيع وترحيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول 1440/ 1441هـ، إلى مكاتب التعليم ومدارس المحافظة "بنين وبنات" بمختلف المراحل الدراسية.وأوضح مدير التعليم المكلف تركي الفالح ، أن توزيع وترحيل المقررات الدراسية يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تقوم الإدارة , لتعزيز الاستعداد لانطلاقة ناجحة و جادة لبدء العام الدراسي الجديد ، مشيدًا بالدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم من ولاة الأمر - حفظهم الله -.وشدد الفالح على قادة وقائدات المدارس بضرورة فرز وجرد المقررات الدراسية والتأكد من مطابقتها لاستمارات الصرف وفق برنامج نور، وفي حال وجود عجز مخاطبة قسم المقررات المدرسية بالإدارة.// انتهى //18:46ت م0197