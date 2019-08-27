اجتماعي / شراكة مجتمعية بين جمعتي البركة وتمكين بالشرقية
الثلاثاء 1440/12/26 هـ الموافق 2019/08/27 م واس
الدمام 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس
وقعت جمعية البركة الخيرية بالدمام اليوم ، اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية أيتام الشرقية " تمكين " .
ووقع الاتفاقية المدير التنفيذي للبركة الخيرية أحمد بن يحي الزهراني والمدير العام لجمعية تمكين مشعل بن فهد الجويره .
وتهدف الاتفاقية لتقديم خدمات رعوية وتنموية من قبل جمعية البركة لمستفيدي جمعية تمكين من الأيتام ذوي الظروف الخاصة .
وبين الزهراني أنه سيكون هناك تعاون بين الطرفين وتنسيق مشترك وتكامل فيما بينهما بما يعود نفعه على مستفيدي الطرفين ، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على السعي في التأهيل والاستفادة من تبادل الخبرات والكوادر والمواد العلمية والتعاون في تذليل العقبات التي تواجه الجهتين .
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18:50ت م
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