الدمام 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسوقعت جمعية البركة الخيرية بالدمام اليوم ، اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية أيتام الشرقية " تمكين " .ووقع الاتفاقية المدير التنفيذي للبركة الخيرية أحمد بن يحي الزهراني والمدير العام لجمعية تمكين مشعل بن فهد الجويره .وتهدف الاتفاقية لتقديم خدمات رعوية وتنموية من قبل جمعية البركة لمستفيدي جمعية تمكين من الأيتام ذوي الظروف الخاصة .وبين الزهراني أنه سيكون هناك تعاون بين الطرفين وتنسيق مشترك وتكامل فيما بينهما بما يعود نفعه على مستفيدي الطرفين ، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على السعي في التأهيل والاستفادة من تبادل الخبرات والكوادر والمواد العلمية والتعاون في تذليل العقبات التي تواجه الجهتين .// انتهى //18:50ت م0198