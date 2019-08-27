المنامة 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسأعلنت اللجنة المنظمة لقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل تطوعي في الوطن العربي عن تلقيها أكثر من 150 مشاركة من 18 دولة عربية حتى الآن تتنافس على جوائز النسخة الثانية من القلادة التي ينظمها الاتحاد العربي للتطوع ومؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، برعاية جامعة الدول العربية، وتقام بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع الموافق 5 ديسمبر من كل عام.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة اليوم ، بحضور رئيس الاتحاد العربي للتطوع حسن بوهزاع والأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية الدكتور عيسى الأنصاري ، وذلك بمقر جمعية الكلمة الطيبة بمملكة البحرين.وقال حسن بوهزاع : إن قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد لأفضل أعمال عمل تطوعي في الوطن العربي هي ثمرة التعاون البناء بين الاتحاد العربي للتطوع ومؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية وتفعيل حقيقي لاتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الجانبين في مارس 2018، لافتًا الانتباه إلى أن النجاح الذي حققته القلادة خلال نسختها الأولى والاستمرار للعام الثاني على التوالي يقدم نموذجًا للتعاون بين منظمات العمل الأهلي العربية من أجل خدمة قضايا التنمية في المنطقة.ونوه بوهزاع بتفاعل منظمات المجتمع المدني والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة مع القلادة ما يؤكد نجاحها كواحدة من أهم الجوائز التطوعية على المستويين الإقليمي والعالمي.بدوره أكد الدكتور الأنصاري أن سمو الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز يحرص على مساندة ودعم الأعمال التطوعية في العالم العربي من أجل نشر ثقافة المشاركة المجتمعية التي تنعكس إيجابًا على تلبية احتياجات العالم العربي الذي يواجه تحديات كبرى في مجال التنمية, التي تتطلب تضافر جهود الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وتناغم مشروعاتها لسد احتياجات المجتمع.وأضاف الدكتور الانصاري أن القلادة تستهدف العمل على تحفيز التنافس في الأعمال التطوعية في الوطن العربي وتشجيع المنظمات الأهلية والمؤسسات الحكومية والخاصة والفرق التطوعية والأفراد في زيادة مساهمتها بالمشاريع التطوعية المتميزة للإسهام في العملية التنموية، وتطوير الأعمال التطوعية وتوجيهها للإسهام في عملية التنمية المستدامة في المجتمع، وإبراز دور المؤسسات والجهات والأفراد التطوعية بإعطائهم الاهتمام والتقدير.من جانبه أوضح رئيس لجنة التحكيم الدكتور فالح الرويلي أن زيادة عدد المشاركات في النسخة الثانية من القلادة إلى أكثر من 160 مشروعًا من 18 دولة عربية حتى الآن مقابل 108 مشاريع في النسخة الأولى يعكس الثقة المتزايدة من الفئات المستهدفة كافة في هذه الجائزة وهي منظمات المجتمع المدني، والفرق التطوعية والأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، كما يضع مسؤولية كبيرة على لجنة التحكيم التي تضم مجموعة من الخبرات العربية في هذا المجال، مشيراً إلى أن التسجيل سيستمر عبر استمارة المشاركة في موقع القلادة www.arabvu.org/vi وحتى تاريخ 2 سبتمبر من الشهر المقبل.ولفت الانتباه إلى أن المشروعات التي تقدمت للجائزة غطت مجالات القلادة الثلاثة سواء في المجال الإنساني التنموي أو مجال حماية البيئة والتراث أو مجال التثقيف والتسويق الاجتماعي، موضحًا أن نوعية المشاركات تعكس مدى التطور الحاصل في مجال التطوع والمسؤولية المجتمعية في عالمنا العربي خاصة من ناحية الوقوف على احتياجات المجتمعات العربية، كما يمكن من خلالها التعرف على جوانب من التحديات التي تواجه التنمية في المنطقة.يذكر أن مجموع جوائز قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل أعمال تطوعية في العالم العربي يبلغ نحو 375,000 ريال سعودي وهي موزعة على ثلاثة مجالات، المجال الإنساني – التنموي: 125,000 ريال سعودي، والمجال البيئي وحماية التراث 125,000 ريال سعودي, والمجال التثقيفي والتسويق الاجتماعي 125,000 ريال سعودي, حيث تتوزع وفقًا للتنافس بين فئات القلادة كلًا على حده، فيما سيتم تكريم الفائزين في الخامس من ديسمبر 2019 بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.// انتهى //18:55ت م0199