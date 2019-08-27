السيح 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسأنهت إدارة تعليم الخرج استعداداتها وتجهيزاتها لبدء العام الدراسي الجديد 1441 هـ وتوزيع المقررات الدراسية وترحيلها لجميع مدارس التعليم العام للبنين والبنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم ، وذلك تحقيقاً لمتطلبات الانضباط المدرسي والبداية الجادة لعام دراسي جديد.وقامت الإدارة بإعداد البرامج التمهيدية لاستقبال طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والبرامج التوعوية لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية ، وتزويد المدارس بمختلف التجهيزات التعليمية والمكتبية وتوزيع الخطة الأولية في جميع المدارس لتنفيذها ومعرفة المعوقات التي تواجه قادة وقائدات المدارس لتذليلها والعمل على إنجازها في الوقت المحدد ، بجانب إعداد برامج استقبال وتوجيه المعلمين الجدد .// انتهى //18:58ت م0201