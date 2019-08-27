عرعر 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسأعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر, أسماء المرشحين والمرشحات " أساسي ,، احتياط " للقبول في برامج التجسير بالجامعة في تخصص "تقنية مختبرات طبية وتخصص التمريض ممن انطبقت عليهم شروط الترشيح للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1440 / 1441هـ .وأهابت العمادة بجميع المرشحين والمرشحات بأهمية التواصل مع العمادة لإكمال المسوغات اللازمة للترشيح النهائي في موعد أقصاه نهاية دوام الخميس 13 محرم 1441هـ .// انتهى //18:58ت م0203