عرعر 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسبدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع شركة تطوير تقنيات التعليم اليوم، تدريب قيادات ووكلاء ومشرفي ومسؤولي النظام لمدارس "بوابة المستقبل" لمدة أسبوعين.وجاء مشروع بوابة المستقبل بهدف استثمار التقنية الحديثة في مجال التعليم وتحقيق الأهداف المرجوة من التحول الرقمي الذي يخدم العملية التعليمية والتربوية .‏كما يهدف مشروع بوابة المستقبل إلى توفير بيئة تعليمية إلكترونية يستفيد منها المعلم والطالب إضافة إلى التخلص كم النمط التعليمي التقليدي بما يحقق رؤية المملكة 2030 .// انتهى //19:09ت م0205