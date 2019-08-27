الرياض 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس‏‎انطلقت اليوم في العاصمة الأردنية عمّان بطولة غرب آسيا للناشئين تحت 15 و 17 سنة ، بمشاركة 100 لاعب ولاعبة يمثلون منتخبات الأردن " المستضيف " السعودية ، لبنان ، العراق ، البحرين ، سوريا .‏‎ وخاض لاعبو المنتخب السعودي للناشئين أحمد باشهاب ويزن الصائغ وعبدالعزيز سردار و ضياء شعيب منافسات الفردي لليوم الأول من البطولة ضمن دور المجموعات ، حيث نجح يزن الصائغ بالفوز على نظيريه لاعب المنتخب الأردني سيد حسن و لاعب المنتخب اللبناني رافايل رينو ليتأهل بذلك لاعب الأخضر السعودي يزن الصائغ لمنافسات دور الثمانية التي ستنطلق صباح الغد .‏‎من جانبه أشاد الجهاز الفني للمنتخب السعودي للريشة بمشاركة اللاعبين الناشئين في هذه البطولة للمرة الأولى كونها تضم نخبة من اللاعبين ذوي المستويات المتقدمة باللعبة ، مؤكداً التزام اللاعبين والطاقم الفني ببذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من المنجزات المشرفة باسم المملكة .// انتهى//19:13ت م0207