الطائف 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسيتوسط الأسواق التاريخية بسوق عكاظ في نسخته الثالثة عشرة - المقام حاليًا ضمن موسم الطائف - مايُعرف بـ"سوق الوراقين" ، الذي يضم في جنباته 9 دكاكين تُمثل المهنة التي عُرفت بمهنة الوراقة في الجزيرة العربية منذ قرون ، فيما عرفتها نجد في القرن التاسع الهجري بسبب نشاط الحركة العلمية آنذاك.وحمل الوراقون - الذين يمثلون بعضاً من مناطق المملكة، ومشاركة مملكة المغرب كضيف شرف في السوق، وسوريا - أحبارهم ، ليُجسدوا الخط العربي ، والمغربي وفنونه من خلال تعريف الزوار بأنواع الخطوط المتمثلة في المبسوط ، والمجوهر ، والثلث المغربي ، والكوفي المغربي ، والمسند ، متطرقين في تعريفهم إلى تطور الخط العربي عبر التاريخ.وحظي سوق الوراقين بإقبال الزوار المهتمين بمشاهدة عروض متنوعة من فن المخطوطات النادرة عبر الدكاكين المشاركة ، في حين تأتي الفعالية الثقافية تعزيزًا لتوهج هذا الفن الذي يحمل بين طياته أهدافاً وأفكاراً ثقافية نوعية.// انتهى //19:19ت م0209