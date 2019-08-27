الطائف 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واستشارك اذاعة جدة في تغطيات سوق عكاظ خلال نسخته الـ13 هذا العام بفريق متكامل من الإذاعة الخارجية من مذيعين ومخرجين.وأوضح مدير البرامج والإعداد سلطان الروقي, أن سوق عكاظ يحمل إرثا تاريخيا وحضاريا منذ 1500 عام يعكس تراث الشعوب العربية, مبيناً أن هذا العام سيكون مختلفاً بمشاركة 11 دولة تعرض ثقافتها وحضارتها ومأكولاتها المتوارثة وفنونها المتنوعة وتبادر إذاعة جدة بتغطية الجوانب المثرية في هذا الكرنفال العربي الكبير.وتقدم الإذاعة تقارير يومية من لقاءات مع عدد من الضيوف والزوار واستطلاعات الراي حول الخدمات ,حيث تم تنفيذ ما يصل لـ20 مادة إذاعية متوائمة مع إبراز ما يدور في جنبات السوق.// انتهى //19:22ت م0210