سكاكا 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسأودعت جمعية البر الخيرية بالجوف اليوم, المخصصات الشهرية لبرنامج كفالة الأيتام وبرنامج كفالة الأسر المحتاجة لشهر ذي الحجة من العام 1440هـ والبالغة 88,950 ريال.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الخالدي أن إجمالي المستفيدين قد بلغ عددهم 311 يتيم ويتيمة, فيما بلغ عدد الأسر 29, جرى إيداع المخصصات لهم جميعًا.وأهاب الخالدي أهل الخير إلى المشاركة في برنامج كفالة الأسر الفقيرة لتفي الجمعية بمتطلبات مستفيديها.// انتهى //19:42ت م0213