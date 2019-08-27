طرابلس 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسأنقذ حرس السواحل بالقطاع الأوسط لخفر السواحل الليبية اليوم 65 مهاجرًا، وانتشل 5 جثث أخرى، قبالة ساحل مدينة الخمس.وتلقت غرفة العمليات بحرس السواحل - حسب بيان لها - بلاغًا بوجود قارب للهجرة على بعد تسعة أميال شمال الخمس.والمهاجرون من أربع دول، وهم: «56 سودانيًا، وثلاثة مصريين، وأربعة مغاربة، وتونسية»، أما الجثث المنتشلة فهي لثلاثة مغاربة، وصومالي، وسوداني.// انتهى //19:48ت م0216