عام / السلطات الليبية المختصة تنقذ 65 مهاجراً وانتشال 5 جثث قبالة ساحل الخمس
الثلاثاء 1440/12/26 هـ الموافق 2019/08/27 م واس
طرابلس 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس
أنقذ حرس السواحل بالقطاع الأوسط لخفر السواحل الليبية اليوم 65 مهاجرًا، وانتشل 5 جثث أخرى، قبالة ساحل مدينة الخمس.
وتلقت غرفة العمليات بحرس السواحل - حسب بيان لها - بلاغًا بوجود قارب للهجرة على بعد تسعة أميال شمال الخمس.
والمهاجرون من أربع دول، وهم: «56 سودانيًا، وثلاثة مصريين، وأربعة مغاربة، وتونسية»، أما الجثث المنتشلة فهي لثلاثة مغاربة، وصومالي، وسوداني.
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19:48ت م
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