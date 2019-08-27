بيش 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسعقد محافظ بيش حسن بن عبد الله أبو شرحة بمقر المحافظة اليوم، اجتماعًا بمديري الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز وأعضاء المركز الإعلامي جرى خلاله استعراض استعدادات المحافظة للاحتفال باليوم الوطني للمملكة.وتضمن الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، واستعراض الخطط، والبرامج المعدة من قبل مختلف الجهات الحكومية للاحتفاء بالمناسبة، بما يتناسب مع مكانتها الوطنية الكبيرة في نفوس أبناء وبنات الوطن الغالي.وأوضح رئيس بلدية بيش المهندس رمزي دغريري, أن البلدية وصلت إلى مراحل متقدمة في التجهيز للاحتفال من خلال تجهيز المقر والمسرح وترتيب المهام المناطة بالبلدية .من جهته أكد محافظ بيش أهمية إبراز ما تشهده المحافظة من تطور في جميع المجالات في ظل الدعم غير المحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .// انتهى //19:51ت م0219