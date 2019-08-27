تبوك 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واستنطلق غداً أعمال الملتقى السادس لأمناء ومديري أندية ذوي الإعاقة في المملكة الذي يستضيفه نادي منطقة تبوك لذوي الإعاقة ويستمر لمدة يومين .وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي تبوك لذوي الإعاقة أحمد بن عطية الحارثي أنّ الملتقى سيناقش الموضوعات التي تهدف إلى رفع جميع التجهيزات والاستعداد للموسم الجديد وتفعيل جميع الألعاب والسعي لتطوير هذه الرياضة ما سينعكس إيجاباً على نتائج المنتخب السعودي في المحافل خليجياً وعربياً ودولياً .// انتهى //20:39ت م0221